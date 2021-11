Giornata contro la violenza sulle donne: anche la cantante savonese Annalisa scende in campo

È un tema che va ricordato ogni santissimo giorno così la cantante ligure Annalisa Scarrone insieme altri artisti sono scesi in campo.

Da Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Nek, Laura Pausini e tanti altri artisti uniti per combattere la violenza sulle donne. E bene sfruttare questa data per ricordarsi che c’è ancora tanta strada da fare, anche se ovviamente bisognerebbe tenerlo a mente ogni giorno, in ogni situazione.