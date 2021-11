La Croce Bianca lancia l'appello per aiutare il San Paolo: "Tutti per tutti, serve un ultimo sforzo"

"Tutti per tutti, capitolo finale". Si chiama così l'ultimo appello lanciato dalla Croce Bianca di Spotorno nei mesi scorsi per completare la raccolta fondi benefica per fornire al Reparto di Urologia dell' Ospedale San Paolo di Savona una colonna completa di videoendoscopia.

Si tratta di uno strumento molto importante per una diagnostica chiara e tempestiva e per il trattamento dei tumori vescicali e della via escretrice per il cui acquisto è necessaria una cifra di poco superiore ai 39 mila euro.

La campagna di raccolta è stata avviata lo scorso 8 marzo, quando il presidente della pubblica assistenza si era recato, insieme al sindaco Fiorini, presso il reparto del nosocomio incontrando il personale addetto. Da allora, attraverso donazioni e anche eventi, si è arrivati a raccogliere circa 30mila euro.

Ora un ultimo sforzo di solidarietà è necessario per raggiungere l'obbiettivo: per questo è stata attivata sulla piattaforma GoFundMe (CLICCA QUI) una nuova campagna che possa rappresentare il capitolo conclusivo verso questo importantissimo dono, utile se non addirittura vitale davvero per tutti.