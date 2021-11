Savona, pronti nuovi disagi per il cantiere di via Nizza: proseguono i sopralluoghi del comune

Si preannunciano nuovi disagi a Savona in via Nizza a causa del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile.

A partire da lunedì 29 novembre e fino al 30 aprile del 2022 il cantiere si sposterà nel settore compreso tra la galleria di via Cilea fino all'altezza del caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il transito veicolare sarà modificato a doppio senso di circolazione sulla corsia a monte e sarà quindi istituito un divieto di sosta. I tratti lato mare che non saranno interessati di volta in volta dai lavori saranno destinati alla fruizione del posteggio.

Inoltre l'attraversamento pedonale nei pressi del supermercato Lidl verrà spostato più a levante nei pressi dell'intersezione con via Mascagni, quello all'altezza della caserma dei vigili del fuoco verso ponente in direzione di Vado. Saranno confermati quelli all'altezza degli ex cantieri Solimano a levante del concessionario “Gino” e all'altezza di Via Privata Raffaello.

Per tutto il mese di dicembre invece nel tratto compreso tra Vico delle Maone e via Cilea in corso Vittorio Veneto sarà presente un divieto di sosta su entrambi i lati (lato monti verrà predisposto di volta in volta secondo lo stato di avanzamento dei lavori) e sarà interrotto il transito sulla corsia lato monti con il doppio senso di circolazione sul lato mare.

Rimarranno gli attraversamenti pedonali presenti all'altezza di via Forzano e della Sms Serenella. La percorrenza pedonale nel tratto interessato dai lavori sarà deviata dal marciapiede lato monti a quello lato mare.

Nel frattempo nella mattinata di oggi gli assessori ai lavori pubblici e all'urbanistica Lionello Parodi e Ilaria Becco effettueranno un ulteriore sopralluogo sul cantiere e la prossima settimana verrà svolto uno dei primi incontri, probabilmente nella Sms Serenella, con i residenti, i privati e i commercianti della zona dello Scaletto e di via Cilea (successivamente ne verranno organizzati altri due, con Tpl e poi a Zinola). Preoccupa infatti il taglio dei parcheggi, una novantina, le fermate dei bus troppo strette, la presenza delle rastrelliere e i lampioni vicini ai terrazzi.

Da capire poi se verrà trovata una soluzione per il terzo lotto, cioè la realizzazione della passeggiata a mare: i costi del materiale per la realizzazione sono aumentati e la ditta non riuscirebbe a coprire le spese.