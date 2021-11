Schianto mortale in A10 tra Albisola e Celle: perde la vita una donna

Ennesimo incidente mortale stamani, intorno alle 7.20, sull'autostrada A10, dove a perdere la vita sono stati una donna e il suo cane che viaggiavano in direzione di Genova.

All'imbocco della galleria Fighetto, tra Albisola Superiore e Celle Ligure, il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause non ben chiarite andandosi a schiantare sembrerebbe contro le pareti del traforo, senza coinvolgere altre vetture.

Sul posto immediato l'intervento della macchina dei soccorsi con la Polstrada, il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade, i Vigili del fuoco e i volontari del 118 della Croce Verde albisolese e della Croce Oro di Albissola Mare coadiuvati dal personale dell'automedica.

Per la donna, deceduta al momento dell'impatto, e il suo peloso non vi è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorsi, mentre un altro passeggero è stato estratto vivo dalle lamiere e trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.

Nei pressi del luogo del sinistro disagi alla circolazione con un chilometro di coda. Il tratto è stato chiuso momentaneamente, a partire dal casello di Albisola, al transito delle vetture per permettere l'intervento dei soccorritori e il ripristino in sicurezza del luogo dell'impatto.