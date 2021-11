Cavalieri e pirati nei boschi del Righi: ultimo set genovese per "Mondi Paralleli, prigionieri del tempo"

"Motore...Azione..." per l'ultima volta il regista di "Mondi Paralleli" ha pronunciato le fatidiche parole che danno il via alle riprese tra i boschi di Genova Righi. Dopo aver girato, negli ultimi mesi, almeno quattro volte sul medesimo colle, in altrettanti punti diversi, i viaggiatori del tempo di MP hanno concluso nei pressi della vecchia polveriera nella giornata di sabato 26 novembre.

Curioso vedere alcuni bikers fermarsi dinnanzi a un cavaliere medievale o a un pirata saraceno per chiedere cosa fosse successo. E' bastato vedere le telecamere accese di Mattia Cretti, direttore della fotografia e operatore, per rendersi conto di essere finiti nel mezzo della scena di un film ambientato in più epoche.

Per alcuni istanti, il viaggio nel tempo, è sembrato quasi realistico per gli avventori della zona.

Grazie alla collaborazione del Club Cacciatori Castellaccio e dell' Osservatorio Astronomico del Righi che hanno supportato la D&E Animation, è stato possibile sfruttare e valorizzare in pieno la zona, che vede protagonisti, tra i luoghi scelti anche Forte Begato.

Assistiti da Genova Liguria Film Commission e dai comuni di Genova, Rapallo e Zuccarello, il team ha archiviato un importante tassello per completare il lungometraggio.

Genova Righi è e sarà senza dubbio una delle cornici più suggestive di "Mondi Paralleli, prigionieri del tempo".