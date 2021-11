Elezioni provinciali, resta fuori dalle liste Luana Isella. Grande Liguria: "Decisione assurda"

Senza dubbio tra le figure dell'ente Provincia più attive e presenti sul territorio negli ultimi anni, alla prossima tornata elettorale per rinnovare il consiglio dell'organo non vi sarà l'attuale consigliere delegato alla viabilità Luana Isella.

Nonostante la conferma nel consiglio comunale di Loano (condizione necessaria per essere ricandidati in un organo di secondo grado come la Provincia è infatti essere amministratori votanti in un comune) la consigliere uscente non è stata scelta da alcuna forza politica per far parte delle liste presentate.

Una decisione, quella che vede al centro colei "che tanto bene e con passione ha svolto il suo compito" che il direttivo provinciale di Grande Liguria definisce "assurda, ma che purtroppo non ci ha sorpreso".

A pesare, secondo il partito di destra, sarebbe senza dubbio lo strappo verificatosi tra la consigliere e "Cambiamo!" alle scorse comunali loanesi, dove Isella si è candidata con Nuova Grande Loano: "In questo triste periodo chi pensa con la sua testa esprime idee non è ben visto dalla partitocrazia la quale, sentendosi onnipotente, si arroga il diritto di fare il bello e cattivo tempo, ivi compreso non candidando chi senza dubbio avrebbe ottenuto un ottimo risultato continuando a lavorare tanto e bene per i nostri territori".

Non solo Isella al centro delle riflessioni di Grande Liguria: "Ci ha stupito invece la non candidatura di Massimo Arecco rieletto molto bene nelle elezioni comunali di Savona. Non vogliamo entrare nelle dinamiche di partito altrui, ma questa scelta la riteniamo un errore".

"In ogni caso pensiamo davvero che la partitocrazia stia per arrivare come si dice a fine corsa, per cui auspichiamo che i cittadini si riprendano gli spazi che gli competono diventando protagonisti di liste civiche e comitati" concludono dal direttivo provinciale del partito.