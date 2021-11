Primo caso sospetto di Omicron in Italia: positivo al Covid un uomo rientrato dall'Africa. Esami per capire se è la nuova variante

Primo caso sospetto di Omicron in Italia: secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, una famiglia campana è in isolamento per una positività al tampone molecolare riscontrata dopo un viaggio in un Paese dell'Africa australe. Si attende l'esito del test che riscontrerà se si tratta della nuova variante a cui si è sottoposto il componente della famiglia risultato positivo, che accusa lievi sintomi. I parenti e i contatti sono in isolamento.

«Un cittadino campano, di ritorno dall’Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da 5 persone» ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca. «Lievi i sintomi riscontrati - ha aggiunto De Luca - Immediatamente tutti i contatti sono stati posti in isolamento prudenziale. Nel contempo si sta procedendo al sequenziamento del virus, per accertarne la tipologia».