Alassio, l’ex Cinema Colombo sarà il nuovo polo culturale della città

La città del muretto torna a teatro, per il momento ancora all’ex Chiesa Anglicana: lo annuncia Giorgio Caprile, della Produzione Teatrali MC Sipario e direttore artistico di "Alassio a Teatro", con cinque appuntamenti in calendario dall’8 gennaio al 10 marzo, insieme al sindaco Marco Melgrati che anticipa: “Le prossime saranno le ultime stagioni all'Anglicana: due, forse tre al massimo. Siamo in attesa della variante urbanistica per la realizzazione di una sala cinema, teatro e convegni nel cuore della città”.

“Proprio in questi giorni – prosegue con entusiasmo il primo cittadino - è stato presentato il progetto esecutivo della nuova sala polivalente, convegni e teatro, che sorgerà nel cuore della città. Siamo in attesa solo della richiesta della variante urbanistica per poter dare il via alla trasformazione di un luogo da troppo tempo abbandonato, in una nuova realtà operativa, in parte commerciale, ma anche a servizi: dai parcheggi ad una nuova sala cinema, convegni, teatro di cui Alassio ha assoluta necessità. Per me, e per molti alassini è sicuramente un sogno che si avvera".

Si tratta dell’ex Cinema Colombo, con ingresso nella centralissima via Mazzini, che con il nuovo progetto prevede al primo piano un auditorium polivalente, con 240 posti in platea, dotato di camerini, aree tecniche, servizi igienici, spazi multifunzionali e un palco allestito per accogliere spettacoli, eventi e proiezioni di film. Sopra l’auditorium, una terrazza destinata a un utilizzo prevalentemente estivo, per manifestazioni ed eventi culturali. Non solo: è previsto infatti un supermercato di medie dimensioni al piano terreno e, nel seminterrato, un parcheggio a rotazione per circa 80 vetture riservato ai clienti del nuovo negozio durante l’orario di apertura, mentre dalle 20 per 12 ore sarà disponibile per le persone che parteciperanno agli eventi o che trascorreranno la serata in città.

In merito ai tempi di realizzazione, molto dipenderà dalla complessità della pratica progettuale: se sarà necessario procedere attraverso una variazione urbanistica per le operazioni di trasformazione dell’area ex Cinema Colombo, i lavori potrebbero terminare entro la prima metà del 2024. Diversamente, nel caso di una procedura semplificata, i cantieri potrebbero concludersi verso la fine del 2023, con 6 mesi di anticipo rispetto all’altra modalità.