: Albenga, il Santa Maria di Misericordia riapre i reparti Covid, Damonte Prioli (Asl): “Una misura precauzionale”

L’ospedale di Albenga, già “Covid Hospital” da marzo 2020 a giugno 2021, dallo scorso 25 novembre si sta preparando a riaprire i reparti dedicati, in seguito all’aumento dei contagi che sta attanagliando anche la nostra regione. L’Asl ha infatti avviato le operazioni di riconversione dei reparti di Rianimazione e Malattie Infettive del Santa Maria di Misericordia. In questo modo, l’ospedale sarà pronto ad accogliere gli eventuali malati che necessiteranno il ricovero.

Come ha spiegato il direttore generale Asl Marco Damonte Prioli “si tratta di una misura precauzionale, non siamo in emergenza, ma i contagi salgono e abbiamo deciso di giocare d’anticipo, per essere pronti in caso di bisogno”.

Benché i numeri siano decisamente inferiori rispetto allo scorso anno, i bollettini quotidiani stanno comunque registrando una curva in salita e i letti dedicati alla cura del Covid, da giugno limitati al San Paolo di Savona, sono in gran parte occupati. Per questo l’azienda sanitaria ha avviato la riconversione. Una misura precauzionale, ma che suona come un primo campanello d’allarme.