Finale, tornano le giostre: stop alla sosta in piazzale Vuillermin

L'anno scorso una mesta conferenza dell'Amministrazione annunciava lo stop, a causa della pandemia nel pieno della sua feroce seconda ondata, dei tipici festeggiamenti che dalla settimana dell'Immacolata Concezione animano il dicembre finalese.

Quest'anno nessun annuncio in tal senso dal sindaco o dagli assessori, anzi. Alcuni mezzi pesanti già parcheggiati lungo l'Aurelia verso Varigotti e nella zona industriale di Perti da diversi giorni non lasciano dubbi, così come i cartelli spuntati in piazzale Vuillermin: le giostre sono pronte a tornare e animare il lungomare di Finale Ligure, nel rispetto delle norme anti contagio, nel periodo natalizio.

A partire dalle ore 22 di domani quindi, lunedì 29 novembre, e fino al 14 dicembre il parcheggio nei pressi della caserma della Guardia di Finanza sarà interdetto alla sosta delle auto, con relativo spostamento dei banchi del mercato settimanale nei due giovedì interessati.

Sosta interdetta, nella giornata di domani, anche in via Dante, ma per tutt'altro motivo: dalle 7 alle 19 sono previsti i lavori di asfaltatura del tratto che va dall'incrocio con via Nievo a quello con via Brunenghi, dove il manto stradale verrà ripristinato dopo alcuni scavi per la manutenzione della rete idrica svolti nei mesi scorsi.