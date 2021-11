I Carabinieri in congedo di Andora celebrano la Virgo Fidelis, gli alunni della terza elementare animano la Santa Messa

Nella prima domenica di avvento, giorno speciale per la chiesa cattolica, l’associazione dei Carabinieri in congedo di Andora ha voluto commemorare la Virgo Fidelis presso la chiesa di Santa Matilde.

La Santa Messa, officiata da don Emanuele, è stata animata dai bambini di terza elementare della città, con la corale che ha eseguito l’inno alla Virgo Fidelis che ha contribuito a rendere maggiormente suggestiva l’occasione commemorativa.

Il luogotenente Euprepio Di Summa, presidente della locale associazione e già comandante della stazione di Alassio, ha letto la preghiera del Carabiniere, come atto di ringraziamento per il servizio svolto quotidianamente dall’Arma, soprattutto per la partecipazione attiva nelle singole realtà sociali da tutti i Carabinieri in congedo, parte integrante dell’istituzione.

Virgo Fidelis è l’appellativo cattolico di Maria madre di Gesù, scelta quale patrona dell’Arma dei Carabinieri dall’11 novembre 1949.