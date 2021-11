Mattia Villardita “Tu si que vales”: Spiderman savonese vince il premio TIM “Passione per il talento”

“Grazie a ‘Tu si que vales’ per avermi regalato una meravigliosa esperienza che porterò con me per sempre. Grazie a TIM per avermi assegnato lo speciale premio ‘Passione per il talento’. Se sto sognando, non svegliatemi. Se sono sveglio, lasciatemi continuare a sognare”. Così su Facebook il savonese Mattia Villardita, “Il tuo amichevole Cav. Spiderman di quartiere”.

Meglio conosciuto come lo Spiderman dei bambini, Mattia Villardita ha degli speciali superpoteri: sa regalare piccoli grandi momenti di gioia, coraggio, emozioni e sorrisi ai giovanissimi malati che attraversano un momento difficile del proprio percorso di vita. Quando non lavora, il nostro ‘amichevole Cav. Spiderman di quartiere’ si sposta di ospedale in ospedale, ma anche di casa in casa, se c’è un giovane cuore da alleggerire e rallegrare. E non cerca gloria, né fama, tantomeno soldi.

"Questo premio è per la mia famiglia, che mi ha portato fin qui - ha dichiarato un emozionatissimo Mattia, che si è aggiudicato 30mila euro - lo dedico a tutti i miei amici che mi hanno supportato dopo una lunga sofferenza”.

“Per l’altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare la sofferenza dei piccoli pazienti ospedalieri”, nel 2020 l’Uomo Ragno savonese è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella.

L’estate scorsa, durante una delle udienze del mercoledì di Papa Francesco, ha ricevuto la benedizione e i suoi complimenti.

E in segno di riconoscenza per la sua attività di volontariato dedicata ai più piccoli ricoverati in ospedale, il 30 dicembre scorso il governatore Toti gli ha consegnato la bandiera ufficiale di Regione Liguria. Lo stesso Toti oggi su Facebook commenta così l’importante premio vinto da Spiderman: “Non avevamo dubbi: è Mattia Villardita, lo Spiderman savonese, il vincitore a Tú Sí Que Vales della categoria ‘Tim Vision Passione per il Talento’. Regalare un sorriso ai bambini che lottano contro la malattia è il super potere del nostro uomo ragno, che in questi anni nelle corsie degli ospedali è rimasto al fianco di tanti piccoli pazienti. Complimenti Mattia per questa grande vittoria: tu sì che vali, per la Liguria ancora di più”.

L'Uomo Ragno, già nella puntata del 9 ottobre aveva emozionato i giudici raccontando la tua attività di volontariato e la sua storia personale, che lo ha costretto a subire, fino ai 19 anni, ben 15 interventi chirurgici. "Quando ero piccolo, guardavo fuori dalla finestra e avrei voluto veder arrivare Spiderman, ma non è mai accaduto. Quando sono diventato adulto ho pensato che potevo essere io stesso il supereroe che avrei voluto vedere. E così è stato: ho acquistato un costume e l'ho indossato. Il resto lo ha fatto il cuore". Così li ha letteralmente stregati.

Complimenti anche dalla redazione di Savonanews.