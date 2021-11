Scritte antisemite a Savona, l’Associazione Italia Israele della città: “L’antisemitismo è figlio di profonda ignoranza”

“Apprendiamo dell’imbrattamento questa notte di alcune saracinesche di negozi di via Pia a Savona con la scritta "Juden", di tristissima memoria. L'antisemitismo è figlio di profonda ignoranza ed è purtroppo trasversale in ogni schieramento politico. Il solo gesto dell'imbrattamento denota un'enorme dose di stupidità, grettezza, maleducazione e mancanza di rispetto per il prossimo, tipico delle menti limitate”. Così, netto e deciso, il commento di Cristina Franco, presidente dell’Associazione Italia Israele di Savona in seguito agli atti vandalici a sfondo antisemita rappresentati la notte scorsa nella città.

“Purtroppo, anche le recenti ondate del complottismo insulso e infondato contribuiscono alle recidive di quel pregiudizio e di quell'odio razziale che ha portato nella storia dell'umanità a disumane tragedie. Le teorie del complotto che hanno avuto gli Ebrei come bersaglio hanno cavalcato i secoli e i continenti. Non siamo ancora guariti?”

“Tanta solidarietà agli esercenti savonesi che hanno trovato questa amara sorpresa – continua la presidente - Sempre più urgente l'implementazione della definizione operativa di antisemitismo dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto (IHRA) , adottata nel gennaio 2020 dalla Regione Liguria e quest'anno dall'Ordine degli Avvocati di Savona, con inziativa di grande civiltà, cultura e progresso con cui si sono accolte anche le raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa”.

“Plaudiamo alla recentissima predisposizione, da parte dell'Osservatorio contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduto dalla dott.ssa Milena Santerini, insieme ai delegati italiani dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto delle Linee Guida sul contrasto dell'antisemitismo nelle scuole, perchè - spiega - solo combattendo l'ignoranza e la mancanza di cultura si combatte l'antisemitismo. Chiediamo fortemente a tutti gli istituti scolastici della provincia di farne tesoro, appena saranno rilasciate ufficialmente, così come chiediamo ancora a tutte le istituzioni e gli enti della società civile di adottare la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA”.

"Invito a evitare strumentalizzazioni e opportunismi politici perché, ripetiamo, ci scontriamo ogni giorno con forme di vecchio e nuovo antisemitismo a destra e sinistra e centro. La strumentalizzazione politica soffia sul fuoco di quello che si dichiara di voler combattere. La lotta all'antisemitismo non è appannaggio di nessuno ma dovere della coscienza di ciascuno. Condannare tout court non serve se non ci si prodiga ogni giorno per informare, comunicare, conoscere ed educare", conclude Cristina Franco.