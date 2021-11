Vado Ligure, muovo sistema computerizzato di gestione manovre treni per il Parco merci

Attivo da oggi al Parco merci di Vado Ligure il nuovo sistema computerizzato di gestione delle manovre dei treni merci.

L’investimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) è di 3,5 milioni di euro. Le opere sono state realizzate internamente con ingegneri e tecnici che, in soli undici mesi, hanno lavorato alla progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli impianti, riportando così, all’interno dell’azienda, molte attività che in precedenza erano affidate alle imprese appaltatrici.

Questo nuovo impianto consente di migliorare l’efficienza delle operazioni di manovra con un importante aumento della capacità di movimentazione dei convogli, in linea con il recente sviluppo della Piattaforma Maersk. Contestualmente la gestione dell’impianto di Vado Ligure passerà dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a RFI come previsto nella Convezione sottoscritta tra le parti a dicembre dello scorso anno.

L’intervento è la prima fase di un più ampio piano di innovazione e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria di Vado programmato con un investimento di circa 36 milioni di euro, il cui completamento è previsto nel 2025.

Sarà, infatti, implementato l’Apparato Centrale computerizzato, una vera e propria “cabina di regia” che gestirà in modo più efficace ed efficiente la movimentazione dei treni direttamente dalla nuova stazione ferroviaria di Vado Ligure fin dentro lo scalo merci. Inoltre è previsto il rifacimento dei binari di cui uno sarà allungato a 750 metri, come da standard europeo di riferimento, a pieno supporto dello sviluppo dei traffici ferroviari merci da e per il sistema portuale regionale.

Infine sarà eliminato il passaggio a livello di via Sabazia e sostituito con un sottopasso pedonale di nuova realizzazione.