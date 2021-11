Biker cade a Calice durante un'escursione, al Santa Corona in codice giallo

La macchina dei soccorsi questo pomeriggio intorno alle 16.45 si è mobilitata per un biker straniero caduto durante un'escursione sul sentiero Pino Morto a Calice Ligure.

A causa dell’imbrunire, non è stato possibile l’intervento dell’elicottero, pertanto l’uomo, che ha riportato contusioni a spalla e schiena, è stato recuperato via terra. Raggiunto dai tecnici del soccorso alpino e speleologico e dai vigili del fuoco, è stato stabilizzato e portato sulla strada in barella. Da qui, il biker è stato trasportato dall’ambulanza in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.