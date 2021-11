I giovani pianisti finalesi seguiti dal maestro Luppi Musso tra le "eccellenze" del liceo Issel

Vi erano anche due eccellenze musicali tra quelle messe in mostra dal liceo "Issel" di Finale durante l'ultimo degli open day dello scorso 25 novembre.

Si tratta di due giovanissimi studenti finalesi con una grande passione per la musica coltivata grazie al supporto del maestro Alberto Luppi Musso, compositore e pianista genovese: Fabio Revello e Lucrezia Ferrara.

Fabio si è esibito con brani di musica classica, nella quale è seguito anche dal maestro Luca Felice: "Il ragazzo è piaciuto per il suono pulito, per il suo tocco, la timbrica e per questa bella impostazione che sia io che il mio collega abbiamo dato" spiega Luppi Musso.

Per Lucrezia, la 14enne che appena pochi giorni fa ha esordito col suo primo singolo "The eyes of the wolf", invece, un medley partito dal fenomeno del momento della musica globale, ovvero i Maneskin, passando da Bach fino ai brani per lei composti dal maestro genovese: "Anche per lei si è trattato di un'esecuzione impeccabile - continua l'artista che la segue - uno stile molto caldo, con riferimenti ai grandi jazzisti, nell'affrontare a livello pianistico i brani nell'esecuzione e nel trascinare i presenti".

"Si tratta di ragazzi con due stili differenti, ma entrambi autori di una bellissima figura" conclude Luppi Musso.

Intanto Lucrezia continua a restare nei primissimi posti delle classifiche di Amazon per la musica classica col suo singolo, a cui ha partecipato anche l'ingauno Mattia Inverni nel mixaggio, con una novità già pronta a essere lanciata: il secondo singolo "Dance with me", sul mercato dal prossimo 15 dicembre.