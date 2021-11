Carcare accende il Natale: luminarie per le vie del centro storico senza gravare sulle casse dei commercianti

Carcare si accende per le ormai imminenti festività natalizie con la consueta installazione delle luminarie a cura dell’Amministrazione comunale. Per il quarto anno consecutivo le vie del centro sono state addobbate senza gravare sulle casse dei commercianti, che nei prossimi giorni impreziosiranno le vetrine di decorazioni a tema.

Con questo impegno di spesa arriva a superare i trenta mila euro il contributo economico stanziato in poco più di un anno dalla giunta De Vecchi al settore del commercio, come spiega l’assessore alle Attività produttive Enrica Bertone: “Negli ultimi tredici mesi sono state numerose le iniziative messe in campo per sostenere le imprese che, durante la pandemia, hanno sofferto maggiormente. Oltre alle luminarie, il Natale 2020 aveva visto una campagna di sensibilizzazione all’acquisto in paese, seguito da quello che era stato battezzato “bonus luce”, grazie al quale cinquanta attività avevano ricevuto trecento euro per ammortizzare le spese dell’energia elettrica”.

Ma non è tutto. Come prosegue l’assessore, “abbiamo deciso di destinare 5.500 euro al Civ “Carcare da vivere” per perfezionare il bando regionale dedicato ai Centri integrati di via della Liguria, a cui quello carcarese ha partecipato e si è visto approvare il finanziamento per i progetti presentati. Inoltre, sempre nel 2021, altri tre mila euro circa sono stati spesi per l’altro consorzio presente, ossia la Galleria commerciale, in favore di un avvio di pratiche utili all’eventuale ampliamento di aperture commerciali, come è avvenuto proprio poche settimane fa con il nuovo store “Zaly Home”. E a proposito di novità, sono contenta per il lieve ma incoraggiante risveglio che sta avendo il commercio carcarese, con qualche serranda che si alza nuovamente”.

Oltre alla già citata attività aperta in Galleria, di recente hanno riaperto i battenti un artigiano calzolaio in via Abba, il bar Bull & Bear con un cambio di gestione, e, tra le new entry, il negozio di abbigliamento per bambini “I draghetti di Atlantide” e Gio Pizza, pizzeria d’asporto, entrambi in via Sanguineti. “Ci sono trattative in corso per ulteriori aperture, siamo fiduciosi e garantiremo il nostro appoggio nella speranza di esserci lasciati alle spalle il periodo più buio per il commercio”, conclude Bertone.