Nuova piazza della Vittoria a Cairo, vandali subito in azione. La consigliera Ferrari: "Tolleranza zero"

"Il nostro motto è sempre stato non commentiamo sui social, ma ora sono proprio arrabbiata e parlo. Sabato dalle 15 alle 18,30 inaugurazione di piazza della Vittoria, una organizzazione perfetta che ha promesso un buon inizio. Alle 19 è iniziato il vandalismo". Cosi ha commentato nella giornata di ieri la consigliera comunale Nella Giovanna Ferrari.

"Chi si posizionava sugli ugelli erogatori dell'acqua delle fontane, chi usava i sassolini delle aiuole per tirarle addosso ai passanti, chi ha deturpato gli alberelli di Natale appena sistemati rubando le luci e gli addobbi. Da oggi sappiate tolleranza zero, e poi non venite a lamentarvi, questo è vandalismo. La piazza e il paese sono nostri, rispettiamoli", ha concluso la consigliera Ferrari.