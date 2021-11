Think Safe: il sito dell’abbigliamento e dell’ attrezzatura antinfortunistica

Indipendentemente dalla tua area di lavoro, è probabile che prima o poi avrai bisogno di una qualche forma di equipaggiamento protettivo personale. L'azienda Think Safe, specializzata in abbigliamento antinfortunistico fornisce attrezzature di sicurezza, con indumenti protettivi completi che vanno dagli stivali con puntale in acciaio ai guanti monouso.

L'abbigliamento e l'attrezzatura antinfortunistica sono disponibili in tutte le forme e assicurarsi di avere i dispositivi di protezione individuale giusti per svolgere i propri compiti è fondamentale per un posto di lavoro sicuro. Garantire che i tuoi indumenti e attrezzature protettive siano di uno standard adeguato alle tue esigenze è fondamentale, in modo che possano aiutare a proteggere te e i tuoi lavoratori in caso di incidente. I requisiti dei dispositivi di protezione individuale variano da luogo a luogo, quindi per garantire che la tua azienda sia conforme a tutte le normative nazionali attualmente in vigore, disponiamo di un assortimento per tipologie e taglie tra i più vasti e differenziati sul territorio italiano.

La protezione fornita dai dispositivi di protezione individuale deve essere sufficientemente robusta da proteggere chi lo indossa da una varietà di rischi industriali, come fuoriuscite di sostanze chimiche, cadute o incidenti in condizioni di scarsa illuminazione. In qualità di fornitore di abbigliamento e attrezzature protettive Think Safe garantisce che i nostri prodotti, compresi pantaloni da lavoro, giacche ad alta visibilità e stivali da lavoro, siano conformi ai requisiti legali pertinenti.

Offriamo un'ampia selezione di abbigliamento da lavoro industriale per l'acquisto da fornitori di dispositivi di protezione individuale, pronti per essere impiegati nei laboratori o ovunque sia richiesto l'abbigliamento protettivo personale.

Marchi affidabili e selezionati da Think Safe

È importante quando si acquista il proprio equipaggiamento protettivo antinfortunistico che ci si possa fidare che faccia il suo lavoro, che sia realizzato con materiali testati e selezionati per performance e resistenza, e che sia immediatamente pronto ad essere messo alla prova sul luogo di lavoro. Selezioniamo e vendiamo dispositivi di protezione della più alta qualità trovando marchi riconosciuti, dalla comprovata esperienza e qualità, e speriamo che facendo il duro lavoro dalla nostra parte, non dovrai preoccuparti di garantire che i dispositivi di protezione individuale acquistati siano adatti allo scopo previsto, sia per quanto riguarda la loro efficacia che per ciò che concerne le certificazioni richieste per legge.

Disponiamo di una vasta gamma di marchi con cui avrai familiarità, tra cui abbigliamento da lavoro abbigliamento antinfortunistico U Power, DIadora, Siggi e Portwest. Siamo rivenditori di una vasta gamma di dispositivi di protezione individuale, a una gamma di prezzi variabile per soddisfare il tuo budget, offrendoti una delle migliori selezioni di indumenti protettivi disponibili in Italia. Basta visitare il nostro catalogo online per consultare tutte le novità, le categorie proposte e le collezioni più recenti-

I settori dell'edilizia, della produzione e della costruzione navale richiedono dispositivi di protezione individuale durevoli, mentre servizi come l'intrattenimento e la musica richiedono un'ampia gamma di abbigliamento antinfortunistico. Quale che siano le esigenze dei lavoratori impiegati presso la tua azienda, siamo in grado di soddisfarle con una vasta gamma di soluzioni di protezione per l’ambiente di lavoro.

Think Safe offre opzioni di abbigliamento da lavoro protettivo per una vasta gamma di settori in tutta Italia, per ogni settore nel quale sia richiesto un abbigliamento specifico per ogni mansione. Ad esempio, la nostra gamma Portwest comprende grembiuli da macellaio, camici a maniche lunghe ad alta visibilità e stivali con puntale in acciaio.

Disponiamo inoltre di una gamma di abbigliamento per operatori sanitari e medici, tra cui camici e pantaloni, molti dei quali sono certificati da WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production).

Non troverai da nessun'altra parte una così completa possibilità di scelta nel campo dell'abbigliamento antinfortunistico e dei dispositivi di protezione individuale, con la stessa cura ed attenzione per la selezione in base alla qualità ed una gamma di prezzo così basta da coprire ogni livello di esigenza di budget. Che si tratti di una piccola impresa individuale o di una grande industria, Think Safe è in grado di coprire le esigenze di tutti gli ambienti di lavoro.