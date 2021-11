Coronavirus, contagi in calo, ma crescono i ricoveri. Il bollettino

Numeri come sempre in calo al lunedì, nel classico bollettino Covid regionale. Sono stati eseguiti meno tamponi e i nuovi contagi sono decisamente inferiori agli altri giorni della settimana. Dato positivo il calo lieve del tasso di positività.

Sono infatti 135 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.634 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.472 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 12,10 pari all’8,26%.

A Genova sono 78 i nuovi contagiati, rispetto ai 28 del savonese, i 2 di Imperia e i 25 di Spezia. Crescono oggi i ricoveri, su base regionale e purtroppo, si registrano due morti, entrambi a Sanremo: un uomo di 80 e una donna di 90 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.813.121 (+1.634)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.191.907 (+3.472)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 122.013 (+135)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.609 (+38)

Casi per provincia di residenza

Imperia 837 (-4)

Savona 850 (+7)

Genova 2.832 (+27)

La Spezia 831 (+3)

Residenti fuori regione o estero 77 (-1)

Altro o in fase di verifica 182 (+6)

Totale 5.609 (+38)

Ospedalizzati: 160 (+6); 21 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 25 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 31 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

San Martino - 27 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Galliera - 36 (+1); 3 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 22 (+3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 15 (-1); 2 (-)in terapia intensiva

*18 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 4.076 (+127)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 111.942 (+95)

Deceduti: 4.462 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 677 (+57)

Asl 2 - 680 (-27)

Asl 3 - 1.149 (+34)

Asl 4 - 426 (+5)

Asl 5 - 521 (-21)

Totale - 3.453 (+48)

Dati vaccinazioni 29/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.452.858

Percentuale: 96%