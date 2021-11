Coronavirus, in Liguria 386 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri sempre elevati (ma comunque notevolmente inferiori allo stesso periodo dello scorso anno) anche oggi in Liguria, nel classico bollettino Covid quotidiano.

Sono infatti 386 i nuovi positivi al Covid-19 oggi nella nostra regione, a fronte di 4.908 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 15.021 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 12,71 pari al 7,8%.

Nell'imperiese sono stati 85 i nuovi contagi, rispetto ai 59 del savonese, i 210 di Genova e i 29 di Spezia. Segnalati inoltre tre decessi: due a Sanremo (un uomo di 92 e una donna di 100 anni) e uno a Sestri Levante (uomo di 85 anni).

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.818.029 (+4.908)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.206.928 (+15.021)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 122.399 (+386)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.701 (+92)

Casi per provincia di residenza

Imperia 879 (+42)

Savona 865 (+15)

Genova 2.916 (+84)

La Spezia 781 (-50)

Residenti fuori regione o estero 77 (-)

Altro o in fase di verifica 183 (+1)

Totale 5.701 (+92)

Ospedalizzati: 169 (+9); 20 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 28 (+3); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 31 (-); 4 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 29 (+1); 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 35 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 25 (+3); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 16 (+1); 2 (-)in terapia intensiva

*17 non vaccinati, 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 4.205 (+129)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 112.233 (+291)

Deceduti: 4.465 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 593 (-84)

Asl 2 - 680 (-)

Asl 3 - 1.210 (+61)

Asl 4 - 458 (+32)

Asl 5 - 507 (-14)

Totale - 3.448 (-5)

Dati vaccinazioni 30/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.465.691

Percentuale: 97%