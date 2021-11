Meteo, nella notte temperature sotto zero: -7,9 a Calizzano e -7,8 a Ferrania

Sono le temperature minime molto basse l’aspetto significativo di questa giornata. I valori assoluti sono: Calizzano (Savona) -7.9, Ferrania (Cairo Montenotte) -7.8, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -7.4, Sassello -7.3, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -6.8, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -6.7, Colle di Nava (Pornassio, Imperia) -6.5, Padivarma (Beverino, La Spezia) -6.0, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) -5.8, Mallare -5.6. In allegato la tabella con le minime alle ore 8.00 registrate in alcune stazioni della rete Omirl che evidenziano i valori bassi registrati anche sulla costa (ad esempio, a Genova, si sono registrati -0.9 a Pontedecimo e -1.9 ai 1000 metri circa di Monte Pennello). Alle ore 10.15 il valore più alto è 14.0 a Monterosso (La Spezia).

Per quanto riguarda la condizioni del tempo, il cielo si presenta sereno su tutta la Liguria, con venti ancora in prevalenza settentrionali e che, nella notte, hanno toccato con una raffica gli 87.5 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), mentre il mare è mosso.

Queste le previsioni per le prossime ore nel bollettino diramato da Arpal:

oggi, martedì 20 novembre, nelle ore centrali e pomeridiane venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su A, parte occidentale di B e rilievi di DE.

Domani, mercoledì 1° dicembre, deboli precipitazioni sparse su BCE, tendenti a divenire più diffuse e insistenti in serata su C anche a carattere di rovescio moderato con cumulate puntualmente significative. Venti forti (50-60 km/h) da Sud-Est su B e C in mattinata, tendenti a disporsi da Sud-Ovest e a rinforzare ulteriormente sui capi di A e parte orientale di C con raffiche fino 60-70 km/h in serata. Mare in aumento ad agitato con mareggiate di libeccio su C e parte orientale di B.

Giovedì 2 dicembre, nelle prime ore persistono piogge diffuse su parte orientale di C anche a carattere di rovescio o isolato temporale moderato con cumulate puntualmente significative. Tra pomeriggio e sera l'ingresso di aria fredda in quota favorisce una residua instabilità con possibili brevi e isolati rovesci o temporali fino a moderati, in successivo spostamento verso il mare. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali su C nelle prime ore, settentrionali su B e parte orientale di A in deciso rinforzo in serata. Mare localmente agitato su C in scaduta.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.