Investimenti online: facciamo il punto sulle migliori opportunità del momento

Chiunque si occupi di trading online sa quanto sia importante rimanere costantemente informati. Tanto gli utenti alle prime armi, quanto gli investitori più esperti, ogni giorno si documentano sulle ultime novità del mercato, in maniera tale da orientare al meglio le loro operazioni sulla base di quotazioni aggiornate. In finanza, infatti, il prezzo degli asset, ovvero dei beni disponibili, non è praticamente mai fisso. Al contrario in Borsa il valore di azioni, obbligazioni, materie prime e così via è quasi sempre variabile: ciò vuol dire che può sia scendere che salire (a volte in maniera netta, a volte anche nel giro di poche ore), in base a tutta una serie di fattori e/o di stimoli esterni.

I trader puntano dunque a leggere il mercato giorno dopo giorno, cogliendo i segnali di cui sopra e cercando di capire che ripercussioni potrebbero avere sugli asset a cui sono interessati. Non va mai dimenticato infatti che occuparsi di trading online significa proprio puntare ad accrescere il proprio patrimonio tramite la compravendita di asset: quindi, volendo fare una semplificazione, vendendo asset quando il loro prezzo è sufficientemente alto e, al tempo stesso, acquistandoli quando il loro prezzo è sufficientemente basso. In ogni caso, per avvicinarsi con consapevolezza al mondo dei mercati finanziari, può essere utile visitare portali specializzati come, ad esempio, InvestireFacile che mette a disposizione articoli, approfondimenti, guide e segnali di trading per aiutare gli utenti a fare gli investimenti migliori.

Iniziamo dalle basi

Detto questo, prima di entrare nel merito delle migliori opportunità da tenere sottocchio in questo momento, è socialmente utile fare un piccolo passo indietro. Iniziamo dunque dalle basi, ovvero da alcuni step fondamentali per tutti coloro che vogliano mettersi alla prova con le negoziazioni digitali. In tal senso, un primo passo consiste sicuramente nella formazione: studiare i principi fondamentali della finanza, imparare un determinato glossario tecnico, capire le caratteristiche dei singoli asset. Ad esempio molti neofiti del trading online tendono a confondere azioni e obbligazioni, quando, in effetti, si tratta di due strumenti finanziari diametralmente opposti.

Le azioni infatti sono delle porzioni di società quotate in Borsa: comprare delle azioni significa dunque diventare a tutti gli effetti proprietari della società in questione. Al contrario le obbligazioni sono una specie di via di mezzo tra un prestito e un contratto: il firmatario infatti si impegna a versare una somma determinata, sapendo in anticipo che la riceverà a rate, ma con degli interessi in aggiunta.

I broker e i segnali di trading

Una volta acquisito un primo know-how fondamentale, l’aspirante trader può andare a caccia del giusto broker online: un sito che svolge il ruolo di intermediario finanziario e che, previa iscrizione, lo connetterà a tutta una serie di asset e/o di mercati. La scelta del broker è un aspetto fondamentale quando si parla di trading online e l’offerta di beni disponibili è soltanto uno dei criteri da tenere in considerazione.

Al giorno d’oggi infatti i broker si distinguono l’uno dall’altro anche in base a determinate condizioni d’uso: ce ne sono alcuni che puntano su commissioni praticamente inesistenti, ce ne sono altri che permettono di investire lasciando un deposito minimo irrisorio. Altrettanto importanti i servizi collaterali, tra cui la formazione e i sopracitati segnali di trading. Molti broker infatti pubblicano costantemente articoli dedicati alle ultime novità del mercato, entrando in certi casi addirittura nel campo delle previsioni finanziarie.

I segnali di trading infatti sono delle analisi realizzate da esperti del settore, che partono dall’andamento passato di determinati asset, per fornire indicazioni relative alla loro quotazione futura. Controllando con continuità i segnali di trading, gli investitori possono dunque farsi un’idea della situazione finanziaria generale, in modo da potere pianificare al meglio operazioni e strategie.