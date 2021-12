Andora, cinghiali "al pascolo" nella zona della vecchia stazione (FOTO e VIDEO)

Cinghiali "al pascolo" ad Andora, nella zona della vecchia stazione abbandonata da anni in via Carminati.

La segnalazione arriva da un nostro lettore che commenta: "Ieri sera verso le ore 21.30 sono sceso per buttare l'immondizia. Sentendo i grugniti mi sono accorto della presenza di alcuni ungulati".

Sempre più frequentemente i cinghiali si avvicinano ai centri abitati e alle zone residenziali, costituendo di fatto una fonte di pericolo, non solo per la sicurezza della circolazione, ma anche per la stessa incolumità delle persone.