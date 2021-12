Incidente sulla A10 tra Albisola e Savona: 4 auto coinvolte, viabilità in tilt

AGGIORNAMENTO ORE 10.08: poco dopo le ore 08:15 sull’autostrada A10 Genova-Savona, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Albisola (e non Varazze come indicato in precedenza, ndr) e Savona in direzione Ventimiglia, nei pressi della galleria Monte Pasasco Est all’altezza del km 38, che ha visto coinvolte quattro autovetture, a seguito dell'incidente due persone sono rimaste ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita attraverso un senso unico alternato e si registrano 10 km di coda tra Varazze e Savona in direzione Ventimiglia.

Disagi questa mattina lungo l'A10 Genova-Savona. Autostrade per l'Italia, la società che gestisce la tratta, segnala code causa incidente.

La nota di Autostrade per l'Italia: "Tra Varazze e il bivio per l'inizio della Complanare di Savona, in direzione di Ventimiglia, ci sono 8 km di coda per un incidente avvenuto al km 38,3, che ha visto il coinvolgimento di 4 auto in prossimità di uno scambio di carreggiata all'interno della galleria Pasasco. Al momento, il traffico defluisce in senso unico alternato. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari".

Criticità anche tra Savona e Albisola direzione Genova dove sono segnalate code per lavori.