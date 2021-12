Rifacimento asfalto in corso Ricci a Savona: traffico paralizzato per il terzo giorno (FOTO)

Non si placano le polemiche a Savona per via del rifacimento degli asfalti.

Sono arrivati infatti al terzo giorno consecutivo i disagi per l'asfaltatura di una delle arterie principali savonesi che però da mesi è al centro delle polemiche per via delle consistenti buche presenti.

Nella giornata di ieri il traffico è stato letteralmente paralizzato in via Nazionale Piemonte sulla Sp29 del Cadibona, quest'oggi invece dal incrocio con via Baracca per arrivare alla rotonda di via Crispi con i movieri a mitigare la code.

Nelle settimane scorse il manto stradale è stato rifatto in corso Tardy e Benech, via Stalingrado, corso Mazzini e via Gramsci e successivamente gli interventi sono proseguiti tra largo De Meo, via Scotto, via Valloria e via Genova e anche in quel caso non erano mancati i disagi.

In Corso Mazzini, dopo le polemiche delle scorse settimane per i disagi che si erano creati nella centrale via savonese e via Gramsci, la seconda tranche dei lavori erano stati effettuati di notte nella fascia oraria dalle 20.30 e fino alle ore 06,00 nel tratto a partire dalla rotatoria di accesso al porto (Galleria Arsenale e Via Peppino Impastato) verso levante e in tutta via Gramsci.

Lo scorso dicembre 2020 la passato amministrazione Caprioglio aveva deciso di stanziare 1 milione di euro proprio per gli asfalti per cercare così di rispondere alle critiche dei savonesi stufi dell'imponente ammaloramento delle principali arterie.