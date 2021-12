"Babbo Natale in Piazza" a Dego, un evento per grandi e piccini

Tutto pronto per la manifestazione "Babbo Natale in Piazza" che si svolgerà il prossimo 4 dicembre a Dego. "Un evento pensato per regalare a grandi e piccini una giornata spensierata dal profumo natalizio" spiegano dalla Pro Loco.

Questo il programma: dalle ore 9 fino al calar del sole mercatini di Natale e di prodotti tipici locali. In mattinata giochi e dimostrazioni con i tartufai della valle Bormida e nel pomeriggio, alle 15.00 Christmas fantasy show, uno spettacolo che arriva direttamente dalla scuola del circo di Mosca con un’inedito Oleg Murzintsev vestito da simpatico elfo.

Per tutta la giornata la Pro Loco proporrà il suo prodotto De.Co, il Subricco, anche nella variante al tartufo. Ci saranno anche anche le castagne e dalle ore 12.00 la polenta. Laboratori creativi di pittura e di decoupage per tutte le età, carrozze con i cavalli e nel pomeriggio il nostro amico Babbo Natale farà una sorpresa a tutti i bambini: preparate le letterine e venitelo a trovare, non vede l’ora di fare una foto ricordo insieme a voi.

Insomma una giornata ricca in una location innovativa, la piazza degli Alpini, vicino alla chiesa di Sant’Ambrogio con una meravigliosa vista sul borgo del Castello di Dego. Le sorprese non sono finite, infatti verso le 16.30 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Un albero autoctono alto più di 9 metri pensato, progettato e realizzato dall’estro e dalla bravura di alcuni nostri compaesani a cui va un mio personale e speciale ringraziamento.