Venerdì Scientifici di Savona, il 3 dicembre conAlessia Mazzoni per scoprire la criptografia

Per l’appuntamento del 3 dicembre dei “Venerdì Scientifici di Savona”, i Giovani per la Scienza propongono una lezione sui dispositivi IoT e sulla criptografia, che sarà tenuta dalla socia Alessia Mazzoni.

A partire dalle 16, il pubblico potrà seguire la lezione tramite la piattaforma Zoom. Per i soci dell’associazione invece è nuovamente possibile seguire l’incontro in presenza, presso il Campus universitario di Savona che, in conformità con le norme sanitarie vigenti, ha nuovamente aperto le porte ai Giovani per la Scienza. I soci si incontreranno intorno alle ore 15 per lavorare ai loro esperimenti nei laboratori e successivamente, dalle 16, potranno seguire, in un’aula dedicata, la lezione tenuta da Alessia.

La lezione sarà focalizzata sui dispositivi IoT e sulla criptografia. Con dispositivi IoT, si intendono tutti quegli oggetti smart in grado di connettersi ad una rete per elaborare dei dati e interagire con altri oggetti. Gli IoT possono essere applicati nei più svariati settori e, grazie all’uso di sensori, sono in grado di elaborare informazioni in tempo reale e avviare processi automatici, tuttavia sono estremamente vulnerabili. Per mantenere la sicurezza è molto importante considerare aspetti come gli aggiornamenti frequenti dei software e l’utilizzo della criptografia.

La criptografia si occupa di convertire dei dati per renderli incomprensibili ad un utente esterno non autorizzato, con il fine di garantire la riservatezza di un messaggio. È quindi fondamentale per la sicurezza informatica e si basa sull’utilizzo di una chiave crittografica e di un algoritmo. Si può parlare di criptografia simmetrica, in cui si utilizza una sola chiave per rendere nuovamente leggibile un messaggio (come il Cifrario di Cesare o la tavola di Vigenère), di criptografia asimmetrica, in cui si utilizzano chiavi diverse per cifrare o decifrare un messaggio (come Diffe-Hellman), o di criptografia quantistica.

Alessia Mazzoni è di leva 2002, frequenta il corso di laurea in Scienze biologiche all’Università del Piemonte Orientale. Si è diplomata all’istituto “Ferraris-Pancaldo” di Savona all’indirizzo informatico. È socia dell’Associazione dal 2016 e fa parte del gruppo di Chimica e Biologia.

Il progetto dei Venerdì Scientifici è volto al coinvolgimento del pubblico savonese e non solo, pertanto chi fosse interessato può contattare l’Associazione compilando il modulo di Google QUI

Inoltre si può visitare il sito dell’Associazione cliccando sul link QUI