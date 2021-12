Uniti per Noli saluta il sindaco Fossati: "Apprezziamo il suo gesto coraggioso"

Dopo l'annuncio delle dimissioni da parte del primo cittadino di Noli, Lucio Fossati, non è tardato il saluto da parte del gruppo di minoranza consiliare "Uniti per Noli" rappresentato dai consiglieri Alessandro Fiorito e Marino Pastorino.

"Apprezziamo e salutiamo il sindaco Fossati per questo gesto pieno di rispetto per la comunità cittadina e anche coraggioso - affermano i consiglieri - Non sappiamo quanti, al suo posto, avrebbero preso una decisione che gli rende molto onore".