Covid, Toti: "Con un Rt a 1.3 la Liguria si conferma in zona bianca anche la prossima settimana"

"Con un Rt pari a 1.3 la Liguria si conferma in zona bianca anche la prossima settimana, il virus è tornato a correre ma gli effetti sui cittadini sono molto minori rispetto a un anno fa a partire dai ricoveri negli ospedali". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti in merito alle ultime rivelazioni settimanali dell'istituto sanitario di sanità che collocano la Liguria ancora una volta in zona bianca nonostante l'aumento costante dei contagi.



Ieri in Liguria i casi sono stati ben 549, un numero così non si registrava da mesi.



Toti vede il bicchiere mezzo pieno, e sulla conferma della zona bianca dà il merito alla campagna vaccinale che, spiega "stiamo portando avanti senza sosta: ora più che mai servono buon senso e responsabilità se vogliamo vivere un Natale sereno coi nostri cari".