Stelle di Natale AIL 2021: l'impegno dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione "M.C. Daniele Ghione" di Finale Ligure

L'Associazione Nazionale Carabinieri sezione "M.C. Daniele Ghione" di Finale Ligure comunica che le stelle di Natale per AIL 2021 e le stelle di cioccolato saranno disponibili in distribuzione presso le seguenti attivita' di Finale Ligure: Ferramenta 4 canti / profumerie Pons / gioielleria Bragagni Valter / ottica Ottobelli / Manu Finalborgo / agenzia imm. Pertica /Non solo bimbo Finalpia / Bar Vela.

Con il contributo del Comune di Finale Ligure si è reso possibile creare un'aiuola in piazza dei Cannoni con le stelle AIL.

A Pietra Ligure la famiglia Carosi Cristiano con la moglie Klizia Manzo distribuiscono le stelle presso la loro concessionaria in viale della Repubblica 206; tutte le attività commerciali hanno contribuito nell'acquisto delle stelle di natale AIL che vengono inserite nelle vetrine natalizie; il Comune di Pietra Ligure ha contribuito alla realizzazione di alcune aiuole verdi cittadine con le stelle di natale AIL.