Ospedale di "comunità" a Cairo, una lettrice: "La Val Bormida considerata un'espressione geografica dove le volontà dei cittadini contano nulla"

"Gli enti locali considerano oramai la Val Bormida come un'espressione geografica, dove le volontà degli abitanti non contano nulla. L'intenzione di trasformare il nosocomio di Cairo Montenotte in ospedale di comunità, il tutto è ancora da vedere, avvalora questa tesi".

"Ci si augura che questa sperimentazione, perché di questo si tratta, non porti ulteriori, se non addirittura danno, all'ospedale di Savona che dirotta già su Cairo le richieste di radiologia che non riesce a soddisfare. Si dice che il tempo sia galantuomo. Staremo a vedere".

Anna Marenco