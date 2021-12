Raddoppio ferroviario di Ponente, pendolari e ambientalisti: "Decine di ettari persi e conseguenze dirette sulle aziende agricole"

Riceviamo e pubblichiamo dai diversi comitati ambientalisti e di pendolari quanto segue sulla vicenda del raddoppio ferroviario di Ponente tra Finale Ligure e Andora.

"Apprendiamo con soddisfazione della presa di posizione da parte di due importanti organizzazioni a tutela del comparto agricolo, Coldiretti e Confagricoltura, che palesano i danni che questo progetto di spostamento a monte porterà.