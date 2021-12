L’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure protagonista con il progetto “Il Territorio si fa scuola” (FOTO)

L’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure – in partnership didattica con l’Istituto Formazione Franchi e con il patrocinio di Fondazione Franchi - ha ospitato la settimana scorsa, presso il laboratorio multimediale della Scuola Secondaria “Martini”, un importante evento formativo a conclusione di un ciclo di lezioni sulle competenze digitali all’interno del modulo P.O.N. ribattezzato “Digital Discovery Lab”.

L’Istituto, infatti, ha presentato due innovativi progetti realizzati dagli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dando così – tra i primissimi Istituti liguri - concreta attuazione al Progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale Liguria “Il Territorio si fa scuola” ideato dal Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Badino.

Da una idea del Docente Esperto Prof. Andrea Cartotto, subito accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. Pietra Dott.ssa Giuseppina Manno, dalla Seconda Collaboratrice della Dirigente Prof.ssa Clelia Castellazzi e dalla Docente Tutor Prof.ssa Simona Bertone, sono nati così degli accattivanti qr code realizzati direttamente dai ragazzi e dalle ragazze che, se inquadrati con uno smartphone o un tablet, attivano un link che rimanda alla descrizione di un loro luogo del cuore del territorio pietrese.

Inoltre, è stato tenuto a battesimo sulla piattaforma nota a livello mondiale Spreaker l’account ufficiale dell’Istituto Comprensivo Pietra Ligure: gli allievi e le allieve, guidati/e dai Docenti, muniti di microfono professionale hanno dapprima trascritto un piccolo copione e – a seguire – hanno registrato una intera rubrica di podcast (registrazioni audio consultabili ovunque e da qualsiasi dispositivo), a mò di web-radio, dedicata proprio al Progetto “Il Territorio si fa Scuola”. I ragazzi e le ragazze hanno raccontato in ideali piccole “guide turistiche in formato audio” alcune tra le bellezze paesaggistiche o culturali del territorio pietrese.

La presentazione conclusiva di fine attività è stata impreziosita dalla presenza in aula dell’ideatore del Progetto “Il Territorio si fa Scuola”, il Prof. Badino, che ha tenuto una piccola lectio magistralis agli alunni e alle alunne sull’importanza della valorizzazione e della salvaguardia dei luoghi in cui viviamo. Per l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria è intervenuto – a distanza, mediante apposita piattaforma - per un prestigioso e sentito saluto istituzionale il Dirigente dell’Ufficio III Dott. Alessandro Clavarino, sempre al fianco delle Istituzioni Scolastiche savonesi e liguri.

Per ascoltare, è il caso di dire, il frutto dell’impegno e dell’entusiasmo degli alunni e delle alunne protagonisti/e di questo innovativo ciclo di lezioni, è sufficiente tramite qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet o computer) collegarsi al seguente link: https://www.spreaker.com/show/il-territorio-si-fa-scuola_2

Una scuola che si avvale, dunque, delle più adeguate professionalità e delle più recenti tecnologie digitali per essere comunità educante all’insegna del motto #solocosebelle.