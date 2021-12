Nutrizione oltre i 65 anni: ad Alassio un seminario dedicato

Si terrà domani (4 dicembre, ndr) alle ore 10,30 presso il centro d'incontro per la terza età "L'Isola che c'é" il seminario "La Nutrizione Over 65 - le strategie da mettere in campo".

La dietista del centro medico Alassio Salute, Patrizia Bettinelli interverrà sul tema "L'alimentazione dell'anziano per prevenire e curare". Seguiranno gli interventi della Coordinatrice infermieristica RSA di Cooperarci Ivana Delfino su "Alimentazione e demenza quale accordo" e la psicologa, coordinatrice del Centro Diurno Alzheimer di Cooperarci, Stefania Ferrari su "L'alimentazione nell'anziano affetto da demenza: supporto al caregiver nell'evoluzione della malattia".

Al termine l'occasione per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.

Per info e prenotazioni 388 4896764.

La partecipazione prevede la presa visione del green pass