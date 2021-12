Pietra, dal 3 al 20 dicembre torna l'iniziativa solidale “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito”

Dal 3 al 20 dicembre ritorna “Regala un sorriso ai nonni del Santo Spirito”, iniziativa squisitamente solidale organizzata dal Comune di Pietra Ligure per promuovere la donazione di un oggetto agli ospiti della residenza protetta comunale Santo Spirito, scegliendolo da una lista di “desiderata” stilata dagli ospiti stessi, ai quali è stato chiesto di esprimere un desiderio da mettere “sotto l’albero.

Tutte le informazioni, la lista dei “desiderata” e l’elenco delle attività commerciali aderenti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it , sui canali social del Comune nonché consultabili sulle locandine affisse nelle bacheche comunali e nei negozi coinvolti.

L’iniziativa ha inizio venerdì 3 dicembre e termina lunedì 20 dicembre (compreso), con la consegna dei doni agli ospiti della Santo Spirito nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre. In questo periodo, presso le attività commerciali aderenti che esporranno in vetrina la locandina dell’iniziativa, si potranno acquistare i doni presenti nella “lista dei desideri” redatta dagli anziani, regali che verranno confezionati dai commerciati e ritirati dagli impiegati del Comune.

"Anche quest’anno, purtroppo ancora caratterizzato dallo spettro della pandemia, abbiamo fortemente voluto promuovere questa iniziativa a beneficio degli anziani della nostra casa di riposo per favorire un clima di condivisione delle tradizioni e dello spirito natalizio. L’intento che ci anima è duplice: invitare la comunità pietrese ad essere vicina agli ospiti della residenza protetta ma anche sostenere le attività produttive, favorendo gli acquisti nei negozi 'sotto casa'" esordiscono il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e l’assessore alle attività produttive Maria Cinzia Vaianella.

"La fase emergenziale che purtroppo stiamo ancora vivendo ci costringe tutti al distanziamento ma per loro, nonostante i miglioramenti portati dalla campagna vaccinale, ciò significa ancora isolamento e lontananza dai propri affetti. Il desiderio principale è quello di regalare un pensiero, vicinanza e un sorriso ai nostri 'nonni' che più di tutti hanno subito la solitudine causata dalla pandemia, dando loro la possibilità di esprimere e veder esaudito il desiderio di un piccolo regalo. Chi vorrà potrà diventare un 'Babbo Natale' per i nostri anziani della casa di riposo e fare loro un piccolo dono scelto dalla 'lista dei desideri' stilata da loro stessi e scrivergli anche un biglietto di auguri" aggiungono.

"Siamo, inoltre, ben consapevoli - proseguono De Vincenzi, Pastorino e Vaianella - delle tante difficoltà affrontate dalle attività commerciali nel periodo pandemico e attraverso questa iniziativa l’intenzione è anche quella di aiutare le piccole realtà del territorio, spesso in una posizione di svantaggio rispetto all’e-commerce, favorendo gli acquisti all’interno del Comune".

"Ringraziamo di cuore le tante le attività commerciali pietresi che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse emanata nelle scorse settimane da Comune e siamo certi - continuano - che tutta la nostra comunità si coinvolgerà in questa bella iniziativa che è veramente 'corale' e risponderà, come accaduto l’anno scorso, oltre le più rosee aspettative, riempiendo di regali il sacco di Babbo Natale! E’ tutto pronto: lista dei desideri, bigliettini augurali, cronoprogramma scrupolosamente dettagliato dagli uffici, che non possiamo non ringraziare per la perfetta organizzazione, e davvero non ci resta che dare il via agli acquisti, ai doni e ai 'sorrisi' per i nostri nonni della Santo Spirito" Concludono il sindaco e gli assessori.