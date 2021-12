Teatro "Moretti" di Pietra, via alla prevendita online dei biglietti stagione 2022

Da lunedì 6 dicembre al via la prevendita online sul sito www.teatromorettipietra.it, attraverso il circuito “Ticketsms” (www.ticketsms.it) o l’App dedicata, dei biglietti e degli abbonamenti della stagione teatrale 2022 del Teatro Comunale Guido Moretti. I biglietti saranno acquistabili anche nei punti vendita di zona Strobe s.r.l. della Provincia di Savona (S-Hub di Albenga ed Alassio) e della Liguria. Il personale dell'Ufficio cultura del Comune di Pietra Ligure sarà comunque a disposizione per aiutare gli interessati con gli acquisti online. (Tel 019.62931344 /48 www.teatromorettipietra.it)

Da giovedì 9 dicembre 2021 a lunedì 28 febbraio 2022, riapertura dei termini per richiedere il rimborso integrale dei biglietti relativi all’annullata stagione teatrale 2020. Le richieste di rimborso dovranno pervenire all’Ufficio cultura del Comune di Pietra Ligure entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2022 a mezzo posta (Comune di Pietra Ligure, Ufficio cultura, piazza Martiri della Libertà 30 – Pietra Ligure) o consegnate a mano all’Ufficio protocollo previo appuntamento telefonico al numero 019.62931543. Alla richiesta è obbligatorio allegare il biglietto originale di cui si chiede il rimborso e indicare l’IBAN del c/c su cui di desidera venga riaccreditata la somma. (Ulteriori informazioni: Ufficio cultura, tel 019.62931344 /48, cultura@comunepietraligure.it)

“Da quest’anno il Comune di Pietra Ligure implementa la possibilità di fruire delle proprie iniziative teatrali con l’acquisto dei biglietti online attraverso l’innovativo circuito “Ticketsms” semplice e facilmente utilizzabile. Il sistema, fornito dalla Strobe s.r.l., consente di acquistare biglietti e abbonamenti in modo immediato direttamente dal proprio pc o scaricando l’app “TicketSms” sul proprio smartphone o tablet. Il ticket, generato attraverso un QR code, dovrà poi essere presentato all’ingresso del teatro per la scansione. Il pagamento dei biglietti, potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo de bonus cultura (18 app) o con l’innovativo Scalapay, che prevede il pagamento del biglietto in 3 rate mensili senza l’applicazione di alcun interesse" commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado.

"Per chi non avesse dimestichezza con gli acquisti on line, i biglietti saranno acquistabili anche in versione cartacea e tradizionale nei punti vendita di zona Strobe s.r.l. della Provincia di Savona, più precisamente S-Hub di Albenga ed Alassio, e della Liguria”. In ogni caso e per ogni problematica, i nostri uffici sono a disposizione per aiutare chi avesse poca dimestichezza con gli acquisti online. Siamo particolarmente contenti di essere riusciti ad attivare questo nuovo servizio digitale che rende la fruizione culturale più immediata e facile e che rientra pienamente nel nostro progetto programmatico, ben più ampio e che ci sta molto a cuore, di Pietra Ligure smart city".

"Contestualmente alla prevendita dei biglietti per la nuova stagione teatrale, abbiamo deciso di riaprire per la seconda volta i termini per richiedere il rimborso integrale dei biglietti relativi alla stagione teatrale 2020, purtroppo annullata a causa della chiusura dei teatri dovuta all’emergenza sanitaria. Avevamo già dato questa opportunità l’anno scorso, precisamente dal 28 di ottobre al 18 dicembre, ma ci siamo resi conto che non tutti l’hanno sfruttata e allora, proprio per cercare di venire il più possibile incontro a tutti, senza penalizzare nessuno, dal prossimo giovedì 9 dicembre e fino a lunedì 28 febbraio 2022 sarà nuovamente possibile richiedere il rimborso dei biglietti nelle stesse modalità dell’anno scorso e cioè per l’intero importo”, concludono il sindaco e l’assessore.