Cairo Montenotte corre in aiuto alle famiglie in difficoltà con un ISEE sotto 16.597 euro.

Il comune ha aperto un bando per accedere a buoni spesa per un valore complessivo di 62.000 euro per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. L'importo varia dai 250 ai 300 euro a famiglia, con un incremento di 50 € per ogni figlio oltre il secondo.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 dicembre presso il comune o i servizi sociali.