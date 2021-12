Celle, 500mila euro per la sistemazione idrogeologica di via Santuario della Pace

È stato approvato dalla giunta il progetto definitivo esecutivo per l'intervento di realizzazione delle opere di sistemazione idrogeologica sulla via comunale Santuario della Pace sul territorio di Celle Ligure.

Durante le precipitazioni, anche con fenomeni non particolarmente intensi, le acque infatti defluiscono dunque lungo sulla strada, andando progressivamente ad erodere sia il piede del ciglio di monte, sia la sommità del ciglio di valle, oppure sversandosi in aree non adatte per un corretto convogliamento nella rete idrica principale.

Allora il settore lavori pubblici del comune ha redatto uno studio di fattibilità tecnico economica per la risoluzione delle problematiche con i lavori che sono stati ammessi ad un finanziamento di 500mila euro.

Verranno quindi realizzato un cordolo su pali per il consolidamento del ciglio stradale di valle dissestato lungo la diramazione per Stella Gameragna e lungo il tratto cellese oltre alle opere di regimazione delle acque.

Il tratto stradale era stato comunque chiuso a più riprese negli ultimi due anni a causa di un cedimento della scarpata a valle in più tratti avvenuto il 26 novembre del 2019, con alcuni crolli che si erano verificati anche alla fine di ottobre del 2018.

135mila euro erano stati stanziati dalla Regione Liguria per gli interventi di messa in sicurezza del ciglio a valle della strada comunale ed era stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva con la successiva indizione del bando di gara.

L'ultimo intervento, svolto nel febbraio di quest'anno (era stata chiusa la strada per un mese e mezzo con un'ordinanza della polizia locale) era stato effettuato a partire dall'incrocio tra i due comuni in direzione Sanda per circa 300 metri. La strada secondaria infatti collega Albisola Superiore zona Santuario della Pace alla frazione di Sanda e viceversa.