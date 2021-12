Giochi di Vele, camiceria e negozio di abbigliamento ad Albenga, spegne 25 candeline: congratulazioni a Silvana Bianchino

Giochi di Vele, negozio di camiceria e abbigliamento per uomo e donna ad Albenga, compie 25 anni.

La storica attività commerciale fondata da Silvana Bianchino aprì i battenti in via Dalmazia 151 il 16 dicembre 1996. L’idea nacque durante un viaggio, quando “rimasi piacevolmente colpita da un’antica camiceria, dove ognuno poteva trovare la camicia adatta alle proprie caratteristiche fisiche. Decisi in quel momento di portare quel sogno ad Albenga, facendone la mia realtà – spiega Silvana -. Oggi nel mio negozio è possibile trovare un’ampia gamma di camicie con tante fantasie diverse, tessuti di altissima qualità e ben 4 differenti vestibilità: Slim, Modern, Regular e Conformato. Capi prevalentemente Made in Italy, dalla taglia 37, che veste un ragazzino nella prima adolescenza, alla taglia 47, con il mio marchio Giochi di Vele o firmate Delsiena, storica camiceria che interpreta al meglio la tradizione italiana”.

Non solo camicie, però: Giochi di Vele è un negozio di abbigliamento e camiceria per uomo e donna, per le persone che nell’abbigliamento cercano il nuovo, il moderno o uno stile sportivo, o di tendenza, i capi adatti per la cerimonia e per chi preferisce la tradizione e l’eleganza dello stile classico. “Alla normale attività del negozio – aggiunge Silvana - ho affiancato il servizio personalizzato ‘su misura’, per rispettare tutte le fisicità e per chi desidera il ricamo delle proprie iniziali sulla camicia”.

Il negozio, che ha il fascino delle antiche camicerie di una volta, veste quindi dall’adolescente al nonno e la nonna, con proposte mirate per le diverse preferenze e con tanti capi di abbigliamento, come maglie, giacche, foulard e sciarpe, pantaloni e abiti, oltre agli accessori, come cravatte, bretelle, cinture e molto altro.

Per tutto il mese di dicembre, Giochi di Vele è aperto tutti i giorni e, da sabato 11, con orario continuato “per andare incontro alle esigenze di tempo dei clienti”.

“Fin da subito ho voluto puntare con forza sulla qualità e su lavorazioni pregiate dei miei capi e la scelta si è rivelata vincente, ne ho la conferma ogni giorno. Con i clienti, inoltre, si è creato un rapporto di amicizia che mi rende orgogliosa: sono capaci di regalare sempre un sorriso, una parola bella e calda complicità – spiega Silvana, con quel suo modo di fare allegro e molto empatico -. Si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca, che mi dimostrano costantemente, quando acquistano, ma anche quando passano dal negozio per un saluto”.

Buon 25° Anniversario quindi a Silvana Bianchino per i suoi successi e il suo negozio Giochi di Vele.

Giochi di Vele è ad Albenga, in via Dalmazia 151

Tel. 0182544611

Facebook

Instagram