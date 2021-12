Domani, lunedì 6 dicembre, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà ad Andora.

Alle 12 visiterà il punto vaccinale presso la farmacia comunale Val Merula (via Molineri 35) e, a seguire, alle ore 12.30 parteciperà alla cerimonia di apertura del nuovo Ponte Europa Unita (via Europa Unita, con accesso da via San Lazzaro) insieme al sindaco Mauro Demichelis e all’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone.