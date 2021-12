"Un'autopompa per le valli ingaune": il progetto dell’associazione nazionale vigili del fuoco volontari di Vendone

Nata nel novembre del 2016, la delegazione di Vendone dell’associazione nazionale vigili del fuoco volontari, si è posta fin dalla sua nascita, il compito di rappresentare il personale volontario del distaccamento dei pompieri di Vendone e di aiutarlo migliorare il servizio reso alla comunità posta sotto la sua area di competenza.

"Nel 2019 con l’aiuto della gente, abbiamo donato il “Naso” cercafughe gas al distaccamento. Oggi ci lanciamo in un’impresa storica, infatti quest’anno la nostra associazione, vuole lanciare il progetto per l’acquisto di un’autopompa serbatoio, il mezzo idoneo a migliorare il servizio di soccorso e garantire una maggior sicurezza nelle valli ingaune e nella provincia di Savona" spiega il presidente della delegazione Daniele Corti.

"I volontari della nostra associazione nei prossimi giorni, gireranno per gli eventi mondani provinciali, portando i nostri calendari in cambio di offerte per contribuire a questa impresa non da poco. Il nostro progetto 'un'autopompa per le valli ingaune', avrà un iter lungo, prevedibilmente ci vedrà impegnati sul territorio almeno per tre anni visto la ragguardevole cifra da raggiungere, ma la cosa non ci spaventa poiché con piccoli passi si può arrivare molto lontano. Confidiamo nel supporto della gente che ci aiuterà a raggiungere un così grande obiettivo" conclude Corti.