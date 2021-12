Bergeggi, auto contro un muro sulla via Aurelia: un ferito in codice giallo

Incidente stradale lungo la via Aurelia a Bergeggi, all'altezza della Kava. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio odierno e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, un'automobile ha sbattuto contro un muro per cause ancora in via di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa di Savona, l'automedica e le forze dell'ordine.

Una volta estratto dalle lamiere del veicolo incidentato, il conducente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.