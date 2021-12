Savona, la denuncia dell'Anpi di Legino: "Scritte neo-fasciste nel quartiere" (FOTO)

Scritte inneggianti al Duce e svastiche nel quartiere di Legino. La denuncia arriva dalla sezione Anpi locale "M. Rossello": "Oggi abbiamo ricevuto la segnalazione di alcune scritte neo-fasciste sui muri di via Molinero – località Polo nord e di via S. Antonio - piazzale Moroni".

"Questa segnalazione è stata direttamente constatata e fotografata" si legge nella nota.

Oltre alla condanna di tali gesti, l'Anpi chiede l’immediata cancellazione delle scritte: "In considerazione di quanto avvenuto recentemente in via Pia (una settimana fa un negozio del centro storico è stato imbrattato con scritte contro gli ebrei, ndr) e del pesante clima generale, questo ulteriore fatto non può non destare preoccupazione. Ragion per cui, la nostra sezione chiede una una mobilitazione democratica sia nel quartiere, sia in città".