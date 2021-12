"Vetrine di Presepi", l'esposizione promossa dal Circolo Socio Culturale Pontorno

Il Circolo Socio Culturale Pontorno nel presentare "Vetrine di Presepi" fa proprie le parole scritte da papa Francesco, "Admirabile signum", nella lettera apostolica sul significato e il valore del presepe:



"Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui".

L'inaugurazione è prevista per la giornata odierna, domenica 5 dicembre. L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 9 gennaio 2022 nei locali di Spotorno, via Mazzini angolo Flavio Gioia n° 35 - piazza Matteotti angolo Flavio Gioa n° 50. Gli orari: sabato, domenica e festivi dalle ore 16 alle 19 e dalle 20,30 alle 22,00. Esposizione di presepi artistici curata da Luciana Scarone, Benedetta De Santis, Simona Usai, Gianni Rumere e Marco Pastorino. Ingresso libero ai locali nel rispetto delle norme anti-Covid (mascherina e green pass).