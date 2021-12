Una squadra variegata: tutti insieme per un obiettivo comune

Cari Lettori, sapete cosa fanno un dentista, un igienista dentale, un ginecologo, un medico di base, un’ostetrica, un consulente per l’allattamento, un nutrizionista, un pediatra, un farmacista insieme a una baby sitter, un’educatrice, una famiglia, una mamma e un papà? Se comunicano fra di loro efficacemente possono fare la differenza che consente an un bambino di avere un sorriso sano per tutta la vita!

Ricordiamoci che (cito sempre da Odontoiatria Materno-Infantile di Paglia e Beretta) “tutti i bambini nascono senza carie, non tutti però crescono con una bocca sana” e questo dipende principalmente dai comportamenti di chi gli sta intorno, a partire dal concepimento fino all’adolescenza.

La carie è una malattia così diffusa da essere considerata “normale”, ma non è così! Si può evitare con la prevenzione primaria!

-Ma perché è così “importante”?- direte voi -di carie non ho mai visto morire nessuno!-

Invece dovete sapere che la carie è fattore di rischio per numerose malattie.

A questo aggiungete l’aspetto psicologico: il sorriso è una delle manifestazioni più importanti delle nostre emozioni, e influenza la nostra autostima e la vita di relazione; se deturpato dalla carie può influire negativamente sull’accettazione di noi stessi ma anche sull’inclusione sociale.

Quando una donna progetta una gravidanza (o si accorge di essere incinta) è normale che prenda contatto con un ginecologo, col medico di famiglia, magari con un’ostetrica e che si iscriva ai corsi pre-parto per ricevere tutte le informazioni utili a gestire la gravidanza, il parto, l’allattamento e la cura del bebè.

Purtroppo spesso dimentica di rivolgersi al dentista e all’igienista dentale, non sapendo che la sua salute orale influenza non poco la possibilità di avere una gravidanza fisiologica, un parto a termine e un bambino sano.

Il mio “Salvadente” di oggi è questo: se pensate di avere un bambino non trascurate nessun aspetto della prevenzione e non dimenticate di programmare visite di controllo e sedute di igiene orale professionale prima, durante e dopo la gravidanza: ne beneficerà la vostra salute e darete al vostro bambino maggiori possibilità di nascere e crescere sano.

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso

