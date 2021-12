La polisportiva del Finale cerca tre nuovi defibrillatori: avviata una raccolta fondi

Un regalo di cuore per il cuore. E' quello che la Polisportiva del Finale gradirebbe donare in queste festività coinvolgendo finalesi e non solo per acquistare tre defibrillatori da posizionare in alcuni degli impianti che l'associazione gestisce.

Per raggiungere il proprio obbiettivo, per il quale sono necessari 4 mila euro, è stata così lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con un obbiettivo: "La salute e la sicurezza dei nostri piccoli e grandi atleti sono infatti la nostra assoluta priorità. Un dono per uno sport ed una cittadinanza cardio-protetta" spiegano dal sodalizio presieduto da Stefano Schiappapietra.

I vitali strumenti salvavita non sarebbero al servizio solo degli impianti sportivi: come presidi di sicurezza per tutta la popolazione, in particolare quello previsto per il Campo Rosso di via Dante che sarebbe collocato in una posizione all'aperto e facilmente accessibile in caso di necessità a chiunque si trovi nei paraggi.