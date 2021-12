Albisola, la Protezione civile installa le luminarie davanti alla residenza protetta "SS. Nicolò e Giuseppe"

Nell’ambito di un progetto condiviso fra l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio e la Protezione civile di Albisola Superiore anche quest’anno sono state installate le luminarie sul perimetro del giardino della struttura che fu intitolato a Beppe Parodi e sull’ulivo situato nella piazza adiacente.

“Quest’anno – afferma l’Assessore Sprio – si aggiunge la novità dell’illuminazione di parte del pergolato antistante il giardino dell’RP, quasi a voler creare un percorso che conduce in via della Rovere anch’essa illuminata a festa. L’insieme delle luminarie è fruibile sia dai passanti che dagli ospiti della Residenza Protetta. Ci tengo ad evidenziare che oltre all’importante ruolo svolto nel corso delle diverse emergenze la Protezione civile AIB Albisola sempre di più collabora con la nostra Amministrazione e partecipa a progetti tesi al miglioramento della nostra cittadina; fra questi uno dei più significativi riguarda la pulizia del Parco Zambellini, svolta insieme, fianco a fianco, che la prossima primavera, al termine di un intervento di messa in sicurezza, sarà aperto al pubblico ampliando, con un’area di pregio, l’offerta di aree verdi sul nostro territorio.”

Nel frattempo è arrivata la festa di San Nicolò e queste luci multicolor contribuiscono a creare un’atmosfera di festa.