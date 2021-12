Materassi, mobili e pezzi meccanici: la Sp60 tra Toirano e Bardineto una discarica a cielo aperto

"Questo fenomeno sta diventando davvero oneroso sia per quello che riguarda la casse del comune, che comunque potrebbe destinare queste risorse in altre questioni, sia per l'ambiente - prosegue De Fezza - I rifiuti abbandonati infatti rappresentano un pericolo per la fauna e la flora che contraddistinguono i nostri boschi. Come Sindaco cercherò con ogni mezzo di contrastare questo fenomeno: sono in stretto contatto con il comando dei Carabinieri Forestali di Loano, che ringrazio per la collaborazione fattiva, con i quali stiamo programmando le azioni di contrasto come l'installazione delle foto trappole".