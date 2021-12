Ospedale di Albenga, Toti rimanda tutto all'anno nuovo, l'Amministrazione non ci sta: "Necessario trovare il tempo per questo tema"

Da Andora, dove si trovava per inaugurare il nuovo ponte Europa Unita, oggi il presidente Giovanni Toti ha chiesto ai sindaci del territorio ingauno di pazientare ancora qualche settimana, rimandando al 2022 l’incontro richiesto a gran voce più volte per parlare del futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, che ora versa in situazione di forte incertezza.

Nel corso della riunione tenuta dalla Commissione Sanità, riunitasi venerdì 3 dicembre scorso, Toti era stato il grande assente infatti e, come risposta alla sua mancata presenza, i sindaci, indignati, hanno dato un ultimatum: “invitiamo nuovamente il presidente della regione e i consiglieri regionali della provincia di Savona a un incontro da tenersi entro 10 giorni”.

Ma la risposta del governatore non lascia spazi nel breve termine, quindi, e addirittura rimanda a discussioni sull’ospedale di Albenga al termine della pandemia. Sempre secondo Toti, per poter avviare un confronto con tutte le istituzioni locali e progettare la ripartenza dell’ospedale, oggi in forte crisi per carenza di reparti e risorse mediche, si dovrà trovare il giusto “incastro” tra il piano previsto dal Pnrr, quello dell’edilizia sanitaria dell’articolo 20 e del piano Restart.

La risposta di Toti non è stata gradita dall’Amministrazione ingauna, infatti Giorgio Cangiano coordinatore dei consiglieri comunali, ha commentato: “L’ospedale Santa Maria di Misericordia, essendo la struttura più nuova della Liguria, rappresenta un’opportunità eccezionale per fornire una risposta sanitaria pubblica ai cittadini del comprensorio. I fondi del PNRR rappresentano finalmente la possibilità di potenziare questa struttura, aumentandone, se necessario, i posti letto e facendo ritornare il pronto soccorso. Trovo inaccettabile da parte del presidente Toti rimandare il confronto richiesto da tutti i sindaci del comprensorio. Per temi così essenziali bisogna trovare il tempo e, anche se ci saranno scenari da chiarire in seguito, fornire immediatamente delle indicazioni”.

“Il Santa Maria di Misericordia è stato ed è un punto di riferimento importante per il territorio anche in questa emergenza sanitaria che stiamo vivendo – ha spiegato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. Sono stato il primo a sostenere la conversione del nostro nosocomio in Covid Hospital e questa si è rivelata la scelta più opportuna. Ha portato, infatti, ancor più alla luce l’eccellenza di una struttura nuova, all’avanguardia e baricentrica da un punto di vista logistico come è il nostro ospedale”.

Per concludere, Tomatis ha affermato: “Oggi chiediamo garanzie sul suo futuro! Va bene il progetto che riguarda lo smaltimento delle liste d’attesa e il contenimento delle fughe fuori regione, a condizione, però, che il Santa Maria di Misericordia venga arricchito di quei reparti e servizi di cui il territorio necessita e che sono indispensabili per la realizzazione di un Pronto Soccorso. Per ottenere questo risultato sarà necessario investire in esso risorse economiche che permettano di allargare e potenziare una struttura nuova e moderna come è il nostro ospedale”.